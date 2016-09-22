  1. Yarasa paniği!
  2. Gizemin yardım çığlığı

Manav damat!

Manav damat!
Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşayan Coşkun Taşkın (24) ile Aytaç Taşkın (20) dünyaevine girdi. Kalabalık davetli topluluğu gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Köydeki evlerinin önünde gerçekleşen düğünde, gelin ve damat, ilk dansı yaptı. Ardından takı törenine geçildi. Arkadaşları sırayla damat Coşkun Taşkın'a önce hediyelerini taktı. Ardından da geleneğe göre damat yedirmeyi, içirmeyi sevsin anlamına gelen patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, kabak ve ayva gibi sebze meyveleri bağladıkları iple boynuna astı. Bu anlar ise hem damat ve gelin, hem de davetliler arasında gülüşmelere neden oldu. Damadı adeta manav dükkanına çeviren arkadaşları, hatıra olarak da kare kare fotoğraf çektirdi. Gelinle damat güldüren sürpriz karşısında çok eğlendi.
Etiketler: ,
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar