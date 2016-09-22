Manav damat!

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşayan Coşkun Taşkın (24) ile Aytaç Taşkın (20) dünyaevine girdi. Kalabalık davetli topluluğu gelin ve damadı mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Köydeki evlerinin önünde gerçekleşen düğünde, gelin ve damat, ilk dansı yaptı. Ardından takı törenine geçildi. Arkadaşları sırayla damat Coşkun Taşkın'a önce hediyelerini taktı. Ardından da geleneğe göre damat yedirmeyi, içirmeyi sevsin anlamına gelen patlıcan, dolmalık biber, sivri biber, kabak ve ayva gibi sebze meyveleri bağladıkları iple boynuna astı. Bu anlar ise hem damat ve gelin, hem de davetliler arasında gülüşmelere neden oldu. Damadı adeta manav dükkanına çeviren arkadaşları, hatıra olarak da kare kare fotoğraf çektirdi. Gelinle damat güldüren sürpriz karşısında çok eğlendi.