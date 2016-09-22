Manav damat!

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde yaşayan Coşkun Taşkın (24) ile Aytaç Taşkın (20) dünyaevine girdi. Kalabalık davetli topluluğugelin ve damadı mutlu günlerindeyalnız bırakmadı. Köydekievlerinin önünde gerçekleşendüğünde, gelin ve damat, ilk dansıyaptı. Ardından takı töreninegeçildi. Arkadaşları sırayla damatCoşkun Taşkın'a önce hediyelerinitaktı. Ardından da geleneğe göredamat yedirmeyi, içirmeyi sevsinanlamına gelen patlıcan, dolmalıkbiber, sivri biber, kabak ve ayvagibi sebze meyveleri bağladıklarıiple boynuna astı. Bu anlar ise hem damat ve gelin, hem de davetliler arasında gülüşmelere neden oldu. Damadı adeta manav dükkanına çeviren arkadaşları, hatıra olarak da kare kare fotoğraf çektirdi. Gelinle damat güldüren sürpriz karşısında çok eğlendi.
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