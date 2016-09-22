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Korsan

Korsan battı
Tur teknesi facialarına bir yenisi daha eklendi. Marmaris'te korsan gemi konseptinde yapılan ve içinde 45 turist olan gezi teknesi kayalıklara çarptı. Teknedeki yolcular ve mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Günübirlik mavi tur yapan 20 metrelik 'Poseidon' isimli tekne, Fosforlu Mağara yakınlarında mola vermek için kayalıklara yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen sebeple kayalıklara doğru sürüklendi. Teknenin arka bölümü kayalara çarparak parçalandı. Bu sırada yolcular büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı olmazken, soruşturma başlatıldı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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