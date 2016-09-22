Korsan battı

Tur teknesi facialarına bir yenisi daha eklendi. Marmaris'te korsan gemi konseptinde yapılan ve içinde 45 turist olan gezi teknesi kayalıklara çarptı. Teknedeki yolcular ve mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Günübirlik mavi turyapan 20 metrelik 'Poseidon' isimli tekne, FosforluMağara yakınlarında mola vermek için kayalıklara yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen sebeplekayalıklara doğru sürüklendi. Teknenin arka bölümü kayalara çarparak parçalandı. Bu sırada yolcular büyük panik yaşadı. Olayda can kaybı olmazken, soruşturma başlatıldı.
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