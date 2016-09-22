Kaza krizi!

İstanbul Ataşehir'de dün Fatih Gökmen ile Mehmetcan (19) Ekinci'nin kullandığı otomobiller çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ekinci'nin aracı kontrolden çıkarak Kurbağalıdere'ye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan genç sürücü, vatandaşların yardımıyla dereden çıkarıldı. Sinir krizi geçiren Mehmetcan, bir tabureye oturarak ağlamaya başladı. Gözyaşlarına boğulan Ekinci'yi ekipler sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada kaza yerine giden bir arkadaşını gören sürücü, ambulanstan inerek tekrar ağlamaya başladı. Genç, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Fatih Gökmen ise "Sokaktan süratli bir şekilde geldi. Benim aracıma çarptıktan sonra dereye uçtu" dedi.