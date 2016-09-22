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İdil’e kayyum atandı

İdil’e kayyum atandı
Türkiye, sınırlarını ve güvenliğini hedef alan hainlere karşı mücadele başlattı. İki kanlı terör örgütü ve 'ya destek sağladığı belirlenen 28 belediyeye kayyum atandı. Yürütülen soruşturmada son olarak dün Şırnak'a bağlı 'ne de kayyum atandığı açıklandı. Ardından belediyeye güvenlik güçleri tarafından Türk bayrağı asıldı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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