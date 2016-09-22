Hıdır’ın aşkı sınırı aştı

Hıdır Bulut iş için gittiği Rusya’da öğrenci Darina Vedmidskaya’ya aşık oldu. Ancak sağlık sorunları yüzünden memleketi Tunceli’ye geri döndü. Darina ise onu unutmadı. Okulunu bitirip avukat olduktan sonra sevgilisinin köyüne yerleşti...
Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Güzelpınar köyünde yaşayan harita teknikeri Hıdır Bulut (32), 10 yıl önce çalışmak için İstanbul'a yerleşti. İş yerindeki şefi ile birlikte iş içinRusya'nın başkenti Moskova'yagiden Bulut, burada üniversite öğrencisiDarina Vedmidskaya (25) iletanışarak 2 yıl arkadaşlık etti. Bulut, yaşadığı sağlık sorunları yüzünden bir süre sonra Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı. Kız arkadaşı Vedmidskaya ise Hıdır Bulut'u yalnız bırakmadı. Okulunu dereceyle bitirip avukat olduktan sonra Rusya'dan Tunceli'ye geldi. Evlenmeye karar veren çift, köyde organik tavukçuluk ve tarım yapmaya başladı.
KÖY DÜĞÜNÜ İSTİYOR
Güzelpınar'da yaşamayı planladıklarını dile getiren Bulut şunları söyledi: "Vedmidskaya ailesini, arkadaşlarını, kariyerini bırakıp büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek yanıma yerleşti. Düğünümüz kısa süre sonra köyde olacak. Vedmidskaya'nın anne ve babası da gelmek istiyor." Darina Vedmidskaya da iki yıl önce tanıştığı Bulut'u çok sevdiğini ifade ederek, "Rusya veya burası fark etmez, birlikte olalım yeter. Ailemi, işimi,arkadaşlarımı ve Moskova'yı özlüyorum.Ancak Tunceli'ye yerleştiğimiçin pişman değilim. Yükseklisans yapmak istiyorum. Bu yüzdendüğün tarihimiz net değil. 3 aydırTürkiye'deyim. Dilinizi öğrenmeyebaşladım. Adetleri çok sevdim, köydüğünü istiyorum" dedi.
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