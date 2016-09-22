Hainlerden karakola roketli saldırı

Kağızman ilçesi İstiklal alanındaki Merkez Karakoluna, bölgedeki Ziraat Bankası önünden saldırı düzenlendi.
Saldırıyı 6 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Karakola isabet etmeyen roketatarın yakınlardaki bir direğe çarpması sonucu çevredeki araçlar zarar gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.