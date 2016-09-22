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Hainlerden a

Kars'ın Kağızman ilçesinde a roketatarla saldırı düzenlendi.

Hainlerden karakola roketli saldırı

Kağızman ilçesi İstiklal alanındaki Merkez una, bölgedeki Ziraat Bankası önünden saldırı düzenlendi.

Saldırıyı 6 kişinin gerçekleştirdiği belirlendi. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Karakola isabet etmeyen roketatarın yakınlardaki bir direğe çarpması sonucu çevredeki araçlar zarar gördü.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe 08:03
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