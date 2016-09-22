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’nü yürüyerek geçti

Gobi Çölü’nü yürüyerek geçti
Üniversite öğrencisi olan Gültekin Mert, en büyük hayalini gerçekleştirdi. 22 yaşındaki Mert, Moğolistan'da bulunan Gobi Çölü'nü 3 günde yürüyerek geçti. 50 derece sıcaklıkta tek başına yürüyen maceraperest genç, "Termometrem 50 dereceyi kaydetti ki daha da yukarısını göstermiyor. Her geçen dakikada yanan derim, şişen ayaklarıma rağmen durmadım. Hayalimi gerçekleştirdim" diye konuştu.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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