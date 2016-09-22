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Gizemin yardım çığlığı

Gizemin yardım çığlığı
Hatay İskenderun'da yaşayan kolon kanseri ile savaşıyor. Ağabeyi Ener Köklü, bir bankanın şubesinde çalışan 26 yaşındaki kardeşinin yaklaşık 2.5 yıl önce kolon kanserine yakalandığını söyledi. Kardeşinin Adana ve İstanbul'da tedavi gördüğünü, bu süreçte ince bağırsağında yaralar oluştuğunu belirten Köklü, yaraların ameliyatla temizlendiğini, ancak bununla birlikte rahminin de alındığını kaydetti. Gizem'in 52 kilodan 40 kiloya düştüğünü ifade eden ağabeyi, "Gizem'in tedavi masrafları haftalık 3 bin lirayı buluyor. Maalesef bunu karşılamakta güçlük çekiyoruz ve yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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