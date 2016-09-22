Gizemin yardım çığlığı

Hatay İskenderun'da yaşayan Gizem Köklü kolon kanseri ile savaşıyor. Ağabeyi Ener Köklü, bir bankanınşubesinde çalışan 26 yaşındakikardeşinin yaklaşık 2.5 yılönce kolon kanserine yakalandığınısöyledi. Kardeşinin Adana ve İstanbul'da tedavi gördüğünü, bu süreçte ince bağırsağında yaralar oluştuğunu belirten Köklü, yaraların ameliyatla temizlendiğini, ancak bununla birlikte rahminin de alındığını kaydetti. Gizem'in 52 kilodan 40 kiloya düştüğünü ifade eden ağabeyi, "Gizem'in tedavi masrafları haftalık3 bin lirayı buluyor. Maalesefbunu karşılamakta güçlük çekiyoruzve yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.