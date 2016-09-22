Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları televizyon programında darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Altan tutuklandı, ağabeyi Ahmet Altan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) medya oluşumuyla ilgili soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altan kardeşlerin mahkeme sorgusu sona erdi.



Nöbetçi hakimlik, Mehmet Altan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.



Mahkeme, Ahmet Altan'ın ise "haftada bir gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.