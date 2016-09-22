  1. “Hepimiz Ömer’iz”

'cü Altan kardeşler hakkında karar

soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altan kardeşlerden tutuklanırken, Ahmet Altan ise serbest bırakıldı.

FETÖcü Altan kardeşler hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce katıldıkları televizyon programında darbe çağrışımıyla subliminal mesaj içeren söylemlerde bulundukları gerekçesiyle mahkemeye sevk edilen tutuklandı, ağabeyi Ahmet Altan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) medya oluşumuyla ilgili soruşturma kapsamında savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altan kardeşlerin mahkeme sorgusu sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, Mehmet Altan'ın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, Ahmet Altan'ın ise "haftada bir gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe 06:59
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