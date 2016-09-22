  1. Gülen için dua istedi
  2. Aramızda seviyesiz konuşmalar geçti

misafiri

FETÖ misafiri
Darbenin merkez üssü Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile ilgili önemli bilgilere ulaşıldı. Firari Öksüz'ün 15 Temmuz gecesi Ankara Kazan'da yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası bir çiftin evini darbe üssü olarak kullandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyona çıkmasıyla hüsrana uğrayan Öksüz'ün soluğu Akıncı'da alıp darbecilerde toplantı yaptığı anlaşıldı. Güvenlik güçlerinin Adil Öksüz'ün darbeyi yönettiği evde yaptığı aramalarda ise darbe gecesi kullanılan haritalara ulaşıldı.

Yüksel TEMEL
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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