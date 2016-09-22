FETÖ misafiri

Darbeninmerkez üssü AkıncıÜssü'nde gözaltınaalındıktan sonraserbest bırakılanFETÖ'nün havakuvvetleri imamıAdil Öksüzile ilgili önemlibilgilere ulaşıldı.Firari Öksüz'ün15 Temmuz gecesiAnkara Kazan'dayaşayan 80 yaşındakiAlzheimer hastasıbir çiftin evinidarbe üssü olarak kullandığı ortaya çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonaçıkmasıyla hüsrana uğrayan Öksüz'ünsoluğu Akıncı'da alıp darbecilerde toplantıyaptığı anlaşıldı. Güvenlik güçlerinin AdilÖksüz'ün darbeyi yönettiği evde yaptığıaramalarda ise darbe gecesi kullanılanharitalara ulaşıldı.
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