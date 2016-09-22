Ezilenlerin sesi

FARK YARATTI
Amerikan ve Avrupa medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin'de yapılan G-20 Zirvesi'nden sonra New York'ta da fark yarattığına dikkat çekti. Erdoğan'ın gördüğü ilgiden rahatsızlıklarını da saklamayan dünya medyası, Türk Cumhurbaşkanı'nın uluslararası karizmasına vurgu yapmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmi hesabı üzerinden BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasının bir kısmını, Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak paylaştı.
'MİNNETTARIZ'
Erdoğan'ın yabancı dillerde yaptığı paylaşımlarda, "Dünya 5'ten büyüktür" açıklamasına ağırlık vermesi dikkat çekti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Twitter üzerinden, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'nde dünyaya verdiği cesur mesajlarla, kararlılığıyla ve duruşuyla gurur duyduk, minnettarız" ifadelerini paylaştı. Bu da binlerce kez 'Retweet' yapıldı.
ARTIK ADIM ATIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün konakladığı The Peninsula Oteli'nde ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı kabul etti. Görüşmenin en önemli konusu yine Pensilvanya şarlatanı Fetullah Gülen'di. ABD'nin himayesinde yaşayan terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi konusunda hızlı adım atılmasını isteyen Erdoğan, "Teröristbaşı Gülen'in iade sürecinde gözaltına alınmalı. ABD yönetiminin bu yönde adım atması, Türk milletinin beklentisi" dedi.
ERDOĞAN'DAN ABD'YE 5 MESAJ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Erdoğan, iade sürecinde Gülen'in gözaltına alınması gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuyla ilgili yeni dosyalar verirken Biden'ın Gülen'in tutuklanma talebiyle ilgili daha somut verilerin gelmeye başladığını söylediği öğrenildi.
Erdoğan, PKK, DAEŞ, PYD/YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin hepsiyle ayrım yapmadan mücadele ettiklerini belirterek, tüm terör örgütleriyle mücadelede işbirliği çağrısını yineledi.
Terör örgütü PYD/YPG'nin önceliğinin DAEŞ'le mücadele olmadığını vurgulayan Erdoğan, uçuşa yasak bölge önerisini de yineledi. Erdoğan, Suriye'deki geçiş sürecinde ise Esad'ın yerinin olmadığına dikkat çekti.
Erdoğan, "Mülteci sorununda külfeti paylaşmalıyız" dedi. Biden, Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili desteğini yinelerken Erdoğan, Rakka'ya koalisyon güçleriyle birlikte operasyon yapılabileceği mesajını verdi.
Erdoğan, PYD ve YPG'nin yer alacağı bir operasyona Türkiye'nin dahil olmayacağını belirtti.
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