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Evlat acısı!

Evlat acısı!
Bursa'da önceki gün vatandaşlar, Bedre Deresi'nde erkek cesedi gördü. Durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, üzerinde kimlik olmayan cesedi sudan çıkardı. Kayıp başvuralarından ise bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine bir süredir eve gitmeyen Nihat Tonka'nın babası Enver Tonka'ya haber verildi. Oğlunun cansız bedenini teşhis eden baba, gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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