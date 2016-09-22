Eski koca dehşeti!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Ayrılığı kabullenemeyen cani adam, eskieşini öldürüp canına kıydı. Korkunç olay dün Kütahya'da yaşandı. Bir fabrikada çalışan Esma Kamalı (37), 2 kızını okula gönderdikten sonra polisi arayarak işe gitmek için tedbir amaçlı ekip istedi. Olay yerine giden ekiplere, apartman sakinleri 8'inci katta oturan Kamalı'nın bağırarak yardım istediğini söyledi. Polis, kadının oturduğu dairenin kapı zilini çaldı. Ancak açan olmadı. Kapıyı kırıp içeri giren emniyet güçleri, Esma Kamalı ile boşandığı eşi Fuat Şeker'i salonda hareketsiz halde yatarken buldu. Kamalı ve Şeker'in yanlarındaduran tabancadan çıkan kurşunlarla yaşamlarınıyitirdiği belirlendi. Fuat Şeker'in boşandığı eşiniöldürüp, intihar ettiği anlaşıldı.
KARAKOLLUK OLMUŞLAR!
Çiftin 1997 yılında evlendikleri, 17 ve 12 yaşında 2 kızlarının olduğu, geçen yıl boşanan çiftin çocuklarının velayetinin ise anne Esma Kamalı'ya verildiği öğrenildi. Öte yandan Fuat Şeker'in çocuklarını görme konusunda eski eşi ile tartışıp karakolluk olduğu, kadına çağrı üzerine koruma kararı verildiği belirtildi. Bu koruma kararının 2 Haziran'da sona erdiği ve kadının tekrar başvuruda bulunmadığı da ortaya çıktı.
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