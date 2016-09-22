Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ'nün darbe girişiminde şehit olanların anısına AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan 15 Temmuz Şehitleri Köşesi'nin açılışını yaptı. Yıldırım, "Şehitlerin hatıraların yurdun her köşesinde yaşatacağız. Hepsinin ismi bir yerlere verilecek. Hepsi ölümsüzleştirilecek. İstanbul ve Ankara'da birer şehitlik yapıyoruz" dedi. Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: Tarihinde hiçbir millete nasip olmayan büyük bir kahramanlık destanını bu yiğitlerimiz yazdı. Cumhurbaşkanına, hükümetine, bayrağına sahip çıktı. Karşılarında tanklar, toplar, uçaklar vardı. Milletin ise Allah'ı, imanı, inancı vardıı. Aziz şehitlerimiz, emanetiniz emanetimizdir. Rahat uyuyun...