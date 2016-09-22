‘Bayram Paşa’ hayata döndü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir haftalık 'Bayram Paşa' isimli buzağı rahatsızlandı. Sahibi Hüseyin Şenses, beslenemeyen hayvanı Gümüşhacıköy ilçesindeki veteriner hekime götürdü. Veteriner Kudret Taştan, ölmek üzere olan buzağıyı oksijen maskesi ve serum takarak hayata döndürdü. Yaptığı kontrolde buzağıda 'neonatal septisemi' (yeni doğan buzağının mikrop kapması) saptandığını anlatan Taştan, bu nedenle yavrunun solunum ve kalp yetmezliği yaşadığını kaydetti.