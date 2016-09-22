‘Bayram Paşa’ hayata döndü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir haftalık 'Bayram Paşa' isimli buzağırahatsızlandı. Sahibi Hüseyin Şenses,beslenemeyen hayvanı Gümüşhacıköyilçesindeki veteriner hekime götürdü.Veteriner Kudret Taştan, ölmek üzere olanbuzağıyı oksijen maskesi ve serum takarakhayata döndürdü. Yaptığı kontrolde buzağıda 'neonatal septisemi' (yeni doğan buzağının mikrop kapması) saptandığını anlatan Taştan, bu nedenle yavrunun solunum ve kalp yetmezliği yaşadığını kaydetti.
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