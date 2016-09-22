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'Azitro Oral’ geri çekildi

Azitro Oral’ geri çekildi
Sağlık Bakanlığı, genellikle çocuklardaki kulak enfeksiyonu ve faranjit gibi rahatsızlıklarda kullanılan 'Azitro Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 30 ml' adlı ürünü piyasadan çekti. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre bu ürünün ambalajında, 15 mililitrelik ambalaj boyutuna ait kullanma talimatlarının yer aldığı belirlendi.
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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