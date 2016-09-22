  1. FETÖ misafiri
  2. Şehitler uğurlandı

Aramızda seviyesiz konuşmalar geçti

Aramızda seviyesiz konuşmalar geçti
FETÖ savcısı Zekeriya Öz, işadamı 'nun parasıyla Dubai'de 5 yıldızlı bir otelde beleş tatil yaptı. Örgüt bağı ortaya çıkınca meslekten atıldı. Hakkında tutuklama kararı çıkınca yurt dışına kaçtı. Öz, Dubai'de yaptığı tatilin masraflarını kendisinin ödediğine ilişkin belge vermesi için Ali Ağaoğlu'na baskı yaptı. Öz'ün azmettirdiği Tayfun Aktaş ve Aytaç Ocaklı hakkında "tehdit" suçundan dava açıldı. 2 sanık yargılanmaya başlandı. Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ali Ağaoğlu, " için eski tarihli bir makbuz istediler. Aramızda seviyesiz konuşmalar geçti" dedi. Mahkeme heyeti, Öz'ün yakalama halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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