Aramızda seviyesiz konuşmalar geçti

FETÖ savcısı Zekeriya Öz,işadamı Ali Ağaoğlu'nun parasıylaDubai'de 5 yıldızlı bir otelde beleştatil yaptı. Örgüt bağı ortayaçıkınca meslekten atıldı. Hakkındatutuklama kararı çıkınca yurtdışına kaçtı. Öz, Dubai'de yaptığıtatilin masraflarını kendisininödediğine ilişkin belge vermesi içinAli Ağaoğlu'na baskı yaptı. Öz'ünazmettirdiği Tayfun Aktaş veAytaç Ocaklı hakkında "tehdit"suçundan dava açıldı. 2 sanıkyargılanmaya başlandı. Duruşmadatanık olarak dinlenilen Ali Ağaoğlu,"Zekeriya Öz için eski tarihlibir makbuz istediler. Aramızdaseviyesiz konuşmalar geçti" dedi.Mahkeme heyeti, Öz'ün yakalamahalinin devamına karar vererek,eksikliklerin giderilmesi içinduruşmayı erteledi.
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