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Akşener yıkıldı

Akşener yıkıldı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün Meral Akşener'i MHP'nin başına geçirmek için atadığı Kurultay Çağrı Heyeti'ndeki Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk de partiden edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, FETÖ üyesi hiç kimseyi parti içinde bırakmayacaklarını, hepsini titizlikle temizleyeceklerini söylemişti. Bu ihraçlar, Meral Akşener cephesinde büyük yıkıma yol açtı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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