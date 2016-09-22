Akşener yıkıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Meral Akşener'i MHP'nin başına geçirmek için atadığı Kurultay Çağrı Heyeti'ndekiAyhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in 'kesin çıkarma' cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. MHPMerkezDisiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk de partiden ihraç edildi. MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli, FETÖ üyesi hiç kimseyi parti içinde bırakmayacaklarını, hepsini titizlikle temizleyeceklerini söylemişti. Bu ihraçlar, Meral Akşener cephesindebüyük yıkıma yol açtı.
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