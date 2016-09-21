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'a kaçan darbeciler için karar verildi

'a kaçan Fetullahçı hain darbecilerin siyasi sığınma talebi reddedildi.

Yunanistana kaçan darbeciler için karar verildi!

8 asker Dedeağaç'ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'ülkeye kaçak yollardan girmekten' suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ve sığınma talebinde bulunan askerlerin bu talepleri sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulmalarına karar verilmişti.

Darbeci askerlerden 3'ünün 'a sığınma talebi mahkeme tarafından reddedildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 14:10
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