  1. Gaziantep için kritik karar

amblemli 8 adet roketatar ele geçirildi

"'nin terör örgütü 'dan ayrı bir örgüt" olduğunu söyleyen 'nin ikiyüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. 'ta PKK'ya ait olduğu tespit edilen ve YPG amblemi bulunan 8 adet RPG-7 roketatar ile 2 adet biksi makinalı tüfek ele geçirildi.

YPG amblemli 8 adet roketatar ele geçirildi

'ın Güçlükonak İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, 'ya ait olduğu tespit edilen ve birinin üzerinde amblemli bulunan 8 adet RPG-7 roketatar ile 2 adet biksi makinalı tüfek ele geçirildi.

Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen cephanelikte 2 adet biksi makinalı tüfeğin yanı sıra birinin üzerinde PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG amblemli bulunan 8 adet RPG-7 roketatar yakalandı.
Etiketler: , , ,
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 20:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar