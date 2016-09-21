YPG amblemli 8 adet roketatar ele geçirildi

Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi'nde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait olduğu tespit edilen ve birinin üzerinde YPG amblemli bulunan 8 adet RPG-7 roketatar ile 2 adet biksi makinalı tüfek ele geçirildi.





Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilen cephanelikte 2 adet biksi makinalı tüfeğin yanı sıra birinin üzerinde PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG amblemli bulunan 8 adet RPG-7 roketatar yakalandı.



