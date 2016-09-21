Yol artık!

Sivas'ta fıkra gibi bir yol yapıldı! Yüceyurt Mahallesi'nde yol genişletildi. Fakat bölgede bulunan bir telefon santrali caddenin ortasında kaldı. Bu durum, hem mahalle sakinlerini şaşırttı, hem de trafikte tehlike yarattı. Vatandaşlar telefon santralinin yoldan kaldırılması için çağrı yaptı.