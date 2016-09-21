Vatan okulu

15 Temmuz şehitlerinden Engin Tilbaç, Fazıl Gürs ve Necati Sayın’ın adı Adıyaman’da 3 okula verildi. Şehit aileleri İstanbul ve Ankara’dan kente giderek açılış törenine katıldı. Duygu dolu anlar yaşandı
TSK içine sistematik olarak sızan hainler, 15 Temmuz'da benzersiz bir ihanete imza attı. Milyonlar meydanlara indi. Destansı bir direniş sergiledi. Alçaklar ihanet gecesinde 300'den fazla vatan evladını şehit etti. Vatanı ve milleti için şehadet şerbeti içenlerin vefasını devlet karşılıksız bırakmadı. Adlarını yaşatmak için tüm herşeyi sağladı. Milli Eğitim Bakanlığı da okullara şehitlerin isimlerini verdi. Adıyaman'da FETÖ'ye ait İkbal Anaokulu, İkbal Ortaokulu, İkbal Lisesi ve İkbal Sağlık Meslek Lisesi'ne el konuldu. Mİll Eğitim'e devredildi. Valilik bu okullara şehitlerin isminin verilmesi kararını aldı. İstanbul Vatan Caddesi'nde şehit düşen Engin Tilbaç'ın (16) ismi anaokuluna, Genelkurmay Kavşağı'nda damadı ile birlikte şehit düşen Necati Sayın'ın (62) ismi liseye, damadı Fazıl Gürs'ün (36) ismi de ortaokula verildi.
Eşi Fazıl Gürs'üve babasıNecati Sayın'ıkaybedenBilge Gürsçocuklarakitap dağıttı.Törende degözyaşlarınaboğuldu.
AİLELERDEN ZİYARET
Şehit adları verilen okulların yeni eğitim-öğretim yılına açılış programına şehitlerin aileleri de davet edildi. İstanbul ve Ankara'dan kente giden şehit aileleri, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılan törene katıldı. Genelkurmay Kavşağı'nda babası Necati Sayın ile eşi Fazıl Gürs'ü kaybeden Bilge Gürs duygularını şöyle anlattı: "Eşimin ve babamın adını taşıyan bu okullarda memleketimize, insanlığa hayırlı öğrenciler yetişecek. Biz onları fiziki olarak cennete uğurladık. Ama onlar bu milletin kalbinde yaşamaya devam edecek. Bu okullarda artık vatan hainliği değil, vatan sevgisi dersleri verilecek."
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