TSK'dan El Bab için hazırlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye hareketinden önce dile getirdiği "El Bab Operasyonu"nun tam olarak ne zaman başlayacağı merak edilirken, Kilis'in Elbeyli ilçesinden kuş uçumu 30 km güneyde olan Suriye'nin El Bab kentine inmek içinTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) değişik harekât planları bulunuyor. Buna göre "Fırat Kalkanı" harekâtına katılan unsurlarda artış olacak. Doğrudan Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler (Bordo Bereliler), savaş uçakları ve tankların yanı sıra, Kara Kuvvetleri'ne bağlı değişik muharip piyade sınıfları da Suriye içine girecek. Özel Kuvvetlerin belirleyeceği DAEŞ mevzileri tank, top ve savaş uçaklarıyla vurulacak, kara güçleri de arkadan güvenliği sağlayacak. Bir yetkili, "El Bab'a inmek için daha kapsamlı kara gücü şart. Harekât planlarında elbette kara unsurları da bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi Türkiye sınırının tam güvenliği için El Bab'ı da dahil edecek şekilde temizlik şart" dedi. Aynı yetkili, TSK'nın DAEş'in Suriye'deki merkezi olan Rakka için tek başına bir harekât planının ise olmadığını vurguladı.

DABIK'TA HENDEK

DAEŞ'ın Suriye'de Rakka'dan sonraki "İkinci başkenti" olarak bilinen El Bab'a ulaşmak için önce DAEŞ açısından özel öneme sahip Dabık hedefleniyor. Dabık, Türkiye sınırına 20 km uzaklıkta. Ancak Dabık bölgesinden gelen istihbarat bilgileri, işin çok da kolay olmayacağını gösteriyor. İstihbarat birimlerinin hazırladığı raporlarda Dabık'ın etrafında çok sayıda hendek kazıldığı, seyyar anti-tankların bulunduğu, kentin etrafına yüzlerce mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) döşendiği belirtiliyor. DAEŞ'in bu kentin aynı adını taşıyan bir dergisi bulunuyor ve örgüt burasının 'mahşer'in başlayacağı yer olacağına inanıyor.

ÜÇ KÖY ÖSO'DA

TSK'nın desteğini alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Suriye'nin Çobanbey kasabasının (El Rai) batısında Sandarah ve Kadriş köylerini DAEŞ'ten alarak ilerlerken, Cerablus'un biraz güneyinde kalan bazı Türkmen köylerini ise DAEŞ'in geri aldığı bildirildi. Taşlıhöyük ve Sandi köyleri yeniden DAEŞ'ın eline geçerken, Şavi köyü ise iki saat kadar DAEŞ'in elinde kaldıktan sonra yeniden ÖSO'nun hakimiyetine geçti. Diğer iki köyün geri alınması için çatışmaların devam ettiği bildirildi. DAEŞ'in bu köyleri ele geçirmesinde ABD Özel Kuvvetleri'nin desteğini kabul etmeyen, ÖSO içinde en radikalgrup olarak bilinen Sukur El Cebel'in bölgeden geri çekilmesinin rol oynadığı belirtildi. Bu grubun, yaklaşık 600 kişilik gücünü söz konusu köylerden geri çektiği ifade ediliyor.



FIRAT KALKANI'NDA 2 ASKER ŞEHİT OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekâtında görev alan özel mayın arama timi, dün Suriye'nin Cerablus ile El Rai (Çobanbey) arasına denk gelen Gaziantep'in Oğuzeli ile Kilis'in Elbeyli ilçesi arasındaki Akçakoyunlu bölgesinde mayın imha çalışması yaparken patlama meydana geldi. Patlamada Astsubay Bayram Kara ile Uzman Çavuş Burak Uçar ağır yaralandı. Ambulanslarla tedavi için Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen Astsubay Kara ile Uzman Çavuş Uçar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit askerlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, olayı duyan silah arkadaşları da buraya akın etti. Şehit askerler Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak. Dün 2 askerin şehit olmasıyla, Fırat Kalkanı harekâtının başlamasından bu yana geçen 28 günlük sürede şehit asker sayısı 10'a yükselmiş oldu.