Yağışın etkisini artırarak sürdürmesi ve taşan dereler sebebiyle ilçe merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
İlçe merkezinde rögarların tıkanması sonucu cadde ve sokaklarda derinliği yer yer yarım metreyi bulan su birikintileri oluştu. Derelerin taşıdığı hafriyat ile bazı eşyalar yollara kadar sürüklendi.
Elektrik kesintisinin yaşandığı ilçede, Beşikdüzü Sağlık Merkezini de su bastı.
Olayın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Beşikdüzü Belediyesine bağlı iş makineleri ilçede temizlik çalışması başlattı.
Çok sayıda araç ve vatandaş yollarda kalırken, bazı vatandaşlar ise ev ve iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.
Yağış başladığı sırada Merkez İlkokulu'nda derste bulunan öğrenciler, güvenlik amacıyla dışarı çıkarılmadı. İtfaiye aracıyla tahliyesine karar verilen öğrenciler, okul yöneticileri tarafından binanın üst katlarına çıkarıldı.
Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle öğrencilerin tahliyesine başladı. Tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve UMKE ekipleri de okul önünde konuşlandırıldı.
AFAD ekipleri, arama kurtarma botuyla öğrencileri tahliye çalışmalarına destek verdi.
VALİ YAVUZ İLÇEDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve diğer yetkililerle ilçeye giderek, incelemelerde bulundu.
Vali Yavuz ve beraberindekilerle Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlkokulunda durum değerlendirmesi yaptı.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yavuz, yürütülen çalışmaları takip etti.
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