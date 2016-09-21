Tenisçiyim ezelden!

Şanlıurfa'dayaşayan 17yaşındakiSüveyla Subaşı,tenis sporuna adınıaltın harflerleyazdırdı. Süveyla,9 çocuklu birailenin kızıydı.Televizyondagördüğü tenisemerak sardı.Hayallerinde hepbaşarılı bir sporcu olmakvardı. 4 yıl önce tenise başladı.Çevresindeki ön yargılararağmen mücadeleden yılmadı.Antrenörü Faysal Uyar'ındesteğiyle başarıyı yakaladı.Şampiyonluklar ardı ardınasıralandı. Tenis kortlarındarakip tanımayan Süveyla,Şanlıurfa BüyükşehirBelediyespor'a katıldı.Doğu Kulüpleri TakımŞampiyonası'nda 3 yıl üstüste şampiyonluğunu ilaneden genç kız, son olarakTürkiye Tenis Federasyonutarafından Ağrı'da düzenlenen18 Yaş Türkiye Şampiyonasıkadınlar kategorisinde dereceyegirmeyi başardı. Şampiyonraket, başarılarıyla memleketiŞanlıurfa'ya büyük bir gururyaşattı. Çocuklara özel tenisdersleri vererek aile ekonomisinekatkı sağlayan genç sporcu,dünyaca ünlü tenisçilerdenSerena Williams'ı örnekaldığını vurgulayarakşunları aktardı: "Artıkhedeflerim dahabüyük. En iyi olmakiçin mücadeleedeceğim.TenisteTürkiye'ninismini dünyayaduyurmayaçalışacağım.Burada olanaklararttıkça çok dahaönemli sporcularyetişecektir,daha iyi yerleregeleceğimizeinanıyorum.Milli takımahizmet etmekistiyorum. Zorkoşullarda büyüdüm,ailem tüm olumsuzluklararağmen bizi okutmaya çalıştı,ben de başarılarımla inşallahonlara katkı sunarım."
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