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Tenisçiyim ezelden!

Süveyla, maddi imkansızlıklara ve önyargılara aldırmadı. ‘Zengin sporu’ olarak görülen teniste rakip tanımadı. Şampiyonluğu kimselere kaptırmadı. Memleketi Şanlıurfa’ya büyük bir gurur yaşattı

Tenisçiyim ezelden!
Şanlıurfa'da yaşayan 17 yaşındaki Süveyla Subaşı, tenis sporuna adını altın harflerle yazdırdı. Süveyla, 9 çocuklu bir ailenin kızıydı. Televizyonda gördüğü tenise merak sardı. Hayallerinde hep başarılı bir sporcu olmak vardı. 4 yıl önce tenise başladı. Çevresindeki ön yargılara rağmen mücadeleden yılmadı. Antrenörü Faysal Uyar'ın desteğiyle başarıyı yakaladı. Şampiyonluklar ardı ardına sıralandı. Tenis kortlarında rakip tanımayan Süveyla, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'a katıldı. Doğu Kulüpleri Takım Şampiyonası'nda 3 yıl üst üste şampiyonluğunu ilan eden genç kız, son olarak Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ağrı'da düzenlenen 18 Yaş Türkiye Şampiyonası kadınlar kategorisinde dereceye girmeyi başardı. Şampiyon raket, başarılarıyla memleketi Şanlıurfa'ya büyük bir gurur yaşattı. Çocuklara özel tenis dersleri vererek aile ekonomisine katkı sağlayan genç sporcu, dünyaca ünlü tenisçilerden Serena Williams'ı örnek aldığını vurgulayarak şunları aktardı: "Artık hedeflerim daha büyük. En iyi olmak için mücadele edeceğim. Teniste Türkiye'nin ismini dünyaya duyurmaya çalışacağım. Burada olanaklar arttıkça çok daha önemli sporcular yetişecektir, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Milli takıma hizmet etmek istiyorum. Zor koşullarda büyüdüm, ailem tüm olumsuzluklara rağmen bizi okutmaya çalıştı, ben de başarılarımla inşallah onlara katkı sunarım."
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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