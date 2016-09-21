  1. Başını soktuğu yerden çıkaramadı
  2. Vatan okulu

Taburcu oldu şehidin mezarına koştu

Taburcu oldu şehidin mezarına koştu
İstanbul'da İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Muhammet Emin Tekin darbe girişiminin yaşandığı gece Şehitler Köprüsü'nde kurşunlara ve tanklara karşı dik durdu. Kolundan yaralandı. Tedavisinin ardından gittiği memleketi Yozgat Yerköy'de adeta kahraman gibi karşılandı. Hemşerisi olan ve Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Serkan Göker'i de unutmadı. Kahraman polisin mezarını ziyaret edip tüm şehitlere dua etti. "Buna sebep olanların ahiretteki yerlerini merak ediyorum" dedi.

Tarık YILMAZ- Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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