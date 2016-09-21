Taburcu oldu şehidin mezarına koştu

İstanbul'da İlahiyat Fakültesi öğrencisi olan Muhammet Emin Tekin darbe girişiminin yaşandığı gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kurşunlara ve tanklara karşı dik durdu. Kolundan yaralandı. Tedavisinin ardından gittiği memleketi Yozgat Yerköy'de adeta kahraman gibi karşılandı. Hemşerisi olan ve Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi SerkanGöker'i de unutmadı. Kahraman polisin mezarını ziyaret edip tüm şehitlere dua etti. "Buna sebep olanların ahiretteki yerlerini merak ediyorum" dedi.
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