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Slovakya’dan yola çıktı ’de öldürüldü

Slovakya’dan yola çıktı Mersin’de öldürüldü
Mersin Mezitli'de bir sulama kanalında yaralı olduğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Erler, çamura batmış haldeki leyleği bulunduğu yerden kurtardı. Ayağının kopmak üzere olduğu ve ateşli silahla vurulduğu saptanan leylek Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Bakıma alındı. Ancak tüm müdahaleye rağmen öldü. Yapılan incelemede ise leyleğin Slovak ve Macar kuş bilim uzmanlarınca takip cihazı takılarak Slovakya'da serbest bırakıldığı belirlendi. Toplam 2 bin 600 kilometrelik yolu kat ederek 'e giden leyleğin sıcak bölgelere göç edemeden avcıların hedefi olduğu saptandı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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