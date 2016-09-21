Slovakya’dan yola çıktı Mersin’de öldürüldü

Mersin Mezitli'de bir sulama kanalında yaralı leylek olduğunu görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Erler, çamura batmış haldeki leyleği bulunduğu yerden kurtardı. Ayağının kopmak üzere olduğu ve ateşli silahla vurulduğu saptanan leylek Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Bakıma alındı. Ancak tüm müdahaleye rağmen öldü. Yapılan incelemede ise leyleğin Slovak ve Macar kuş bilim uzmanlarınca takip cihazı takılarak Slovakya'da serbest bırakıldığı belirlendi. Toplam 2 bin 600 kilometrelik yolu kat ederek Mersin'e giden leyleğin sıcak bölgelere göç edemeden avcıların hedefi olduğu saptandı.
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