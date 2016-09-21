Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir geçici köy korucusu şehit oldu.
Eruh ilçesi kırsalında devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.
Teröristlerin açtığı ilk ateşte geçici köy korucusu Enver Kunduracıoğlu şehitoldu.
Teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.
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