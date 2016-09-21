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'te bir oldu

'in Eruh ilçesindeki operasyonda bir geçici köy su oldu.

Siirtte bir korucu şehit oldu

'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir geçici köy su oldu.

Eruh ilçesi kırsalında devam eden operasyonda güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Teröristlerin açtığı ilk ateşte geçici köy korucusu Enver Kunduracıoğlu şehitoldu.

Teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 20:09
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