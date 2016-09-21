Piknik alanında erkek cesedi

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde vatandaşlar piknik alanında bir erkek cesediyle karşılaştı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, baş ve göğsünden av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen cesedin, Deniz Nar adlı bir gence ait olduğunu saptadı. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, Deniz Nar'ı öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.