Liderler Erdoğan için sıraya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Peninsula Otel'de ağırladığı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suriye konusundaki son gelişmeleri, FETÖ'nün yurt dışındaki hainliklerini ve Birleşmiş Milletler'in Suriyeli mülteciler konusunda yapmadıklarını konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sani arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi de kabul edeceği açıklandı.