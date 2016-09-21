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Kayıp çiftçi uyurken bulun

Kayıp çiftçi uyurken bulun
Bursa Mustafakemalpaşa'ya bağlı Çamlıca Köyü'nde yaşayan İsmail İnce, geçen Cumartesi akşamı köy kahvesine gitti. Bir daha evine dönmedi. İnce'ye yemek götüren kızı, babasının evde olmadığını fark etti. Jandarmayı aradı. Yapılan aramalarda şahsa rastlanmadı. Daha sonra bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam, evine 2 kilometre uzaklıktaki tarlasında 3 gün sonra uyur vaziyette bulundu.
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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