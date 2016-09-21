İyilik seferberliği

Hollanda'da yaşayan lösemi hastası Ünal EfeTaşkapan'ın (8) imdat çığlığı yürekleri yaktı. Küçük çocuğun yaşama bağlanması için 5 ülkede ilik seferberliği başladı. Efe, daha 3 yaşındayken lösemiye yakalandı. 5 yıldır kemoterapigören küçük çocuk için ilaçtedavisi çare olmadı. Efe'nin yaşaması ilik nakline bağlıydı. Doktorlar, Efe'nin 2 ay ömrünün kaldığını ve acilen uygun iliğin bulunması gerektiğini vurguladı. Efe'nin ailesi sosyal medyadan ilik çağrısı yaptı. Gurbetçiler de Efe'yi hayata bağlamak için kolları sıvadı. Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya'da Efe için ilik kampanyası başlatıldı. Amca Uğur Taşkapan, "Gurbetçi vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği kampanyaya yabancılar da duyarsız kalmadı. Kayseri ve tüm ülkedeki vatandaşlarımızı kök hücre merkezlerine örnek vermeye çağırıyoruz. Eğer ilik bulunursaHollanda'ya gönderilecek veküçük bir çocuğun hayatınıkurtaracak" ifadelerini kullandı.
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