  1. Ortaklar saldırıyor
  2. Yol artık!

İyilik seferberliği

8 yaşındaki Ünal Efe, 5 yıl önce lösemiye yakalandı. Onu hayata bağlayacak ilik hala bulanamadı. ‘2 ay ömrü kaldı’ denilen çocuk için 5 ülkede kampanya başlatıldı...

İyilik seferberliği
Hollanda'da yaşayan lösemi hastası Ünal Efe Taşkapan'ın (8) imdat çığlığı yürekleri yaktı. Küçük çocuğun yaşama bağlanması için 5 ülkede ilik seferberliği başladı. Efe, daha 3 yaşındayken lösemiye yakalandı. 5 yıldır kemoterapi gören küçük çocuk için ilaç tedavisi çare olmadı. Efe'nin yaşaması ne bağlıydı. Doktorlar, Efe'nin 2 ay ömrünün kaldığını ve acilen uygun iliğin bulunması gerektiğini vurguladı. Efe'nin ailesi sosyal medyadan ilik çağrısı yaptı. Gurbetçiler de Efe'yi hayata bağlamak için kolları sıvadı. Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya'da Efe için ilik kampanyası başlatıldı. Amca Uğur Taşkapan, "Gurbetçi vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği kampanyaya yabancılar da duyarsız kalmadı. Kayseri ve tüm ülkedeki vatandaşlarımızı kök hücre merkezlerine örnek vermeye çağırıyoruz. Eğer ilik bulunursa Hollanda'ya gönderilecek ve küçük bir çocuğun hayatını kurtaracak" ifadelerini kullandı.
Etiketler: ,
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar