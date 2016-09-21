Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri duyuldu.

İsrail Büyükelçiliği'ne girmeye çalışan bıçaklı saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırgan yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırganın tedavinin ardından sorguya alınması bekleniyor.

Olay sonrası elçilikte bulunan çalışanların sığınakta olduğu belirtildi.

İki el ateş edildiği belirtilen olay sonrası güvenlik görevlileri İsrail Büyükelçiği'nin bulunduğu sokakta güvenlik çemberi oluşturuldu.

BOMBA İMHA EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

İsrail Büyükelçiliği önünde yaralı olarak etkisiz hale getirilen saldırgana ait olduğu belirtilen çanta bomba imha ekipleri tarafından inceleniyor.

İSRAİL'DEN İLK AÇIKLAMA

Bıçaklı saldırıyla ilgili İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Çalışanlar güvende. Saldırgan büyükelçiliğe giremeden vurularak etkisiz hale getirildi" denildi.



SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Şahsın 1978 doğumlu Osman Nuri Çalışkan olduğu belirlendi.

Olayda; saldırgan elinde çantayla tekbir getirerek elçiliğe doğru koşmaya başladı. Şahıs bacağından vurularak durduruldu.

İlk ifadesinde; "Ortadoğu'daki kanı durdurmak için yaptım" dediği öğrenildi.