İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü'nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Başsavcı Vekili İsmail Uçar koordinesinde Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Hakan Şükür hakkında yurt dışında olduğu tespit edilince yakalama kararı çıkarıldı. Sonrasında ortaya çıkan yeni belge ve bilgiler doğrultusunda Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz soruşturmaya dahil edildi.

İsmail Demiriz İstanbul Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınırken Uğur Tütüneker geçtiğimiz günlerde havalimanında yakalandı. Arif Erdem'in ise 15 Temmuz darbe girişimi ardından İpsala Sınır Kapısı'ndan yurtdışına kaçtığı belirlendi. Bilindiği gibi bu dört futbolcunun mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker geçtiğimiz haftalarda İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan iki şüpheli, eski futbolcudan İsmail Demiriz 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlaması kapsamıdna tutuklamaya sevk edilmiş Uğur Tütüneker'in ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılması istenmişti. Her iki eski futbolcu da adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Soruşturma savcısının, İsmail Demiriz'in serbest kalmadına yaptığı itiraz üzerine dosyayı inceleyen İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimi Necmettin Kafalı, Demiriz hakknda yakalama kararı çıkarttı. İki futbolcu savcılık ifadelerinde suçlamaları kabul etmemişlerdi.



Kaynak: SABAH