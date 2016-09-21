İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında, "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamalarıyla soruşturma yürütülen İlçe Belediyesi Başkanı Muhdi Aslan, dün İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmıştı. Bugün de İlçe Kaymakamı Ersin Tepeli belediyeye kayyum olarak atandı.
Kararın ardından belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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