  1. İsrail Büyükelçiliği önünde silah sesleri!

’ne atandı

Şırnak’a bağlı ’ne atandı.

PKK destekçeksi bir belediyeye daha kayyum atandı
İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında, "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçlamalarıyla soruşturma yürütülen İlçe Belediyesi Başkanı Muhdi Aslan, dün İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmıştı. Bugün de İlçe Kaymakamı Ersin Tepeli belediyeye olarak atandı.

Kararın ardından belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 12:52
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