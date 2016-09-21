  1. FETÖ'cü hainlerin Kemalistiz yalanı

HDP Birecik İlçe Eşbaşkanına gözaltı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde HDP İlçe Eşbaşkanı Yusuf Yeşiltepe gözaltına alındı.

HDPli başkan gözaltına alındı!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, HDP Birecik ilçe binasına Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda arama yapılan parti binasında bulunan HDP İlçe Başkanı Yusuf Yeşiltepe gözaltına alındı. Yeşiltepe, sorgusu yapılmak üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 11:02
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