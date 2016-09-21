HDP Birecik İlçe Eşbaşkanına gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, HDP Birecik ilçe binasına Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda arama yapılan parti binasında bulunan HDP İlçe Başkanı Yusuf Yeşiltepe gözaltına alındı. Yeşiltepe, sorgusu yapılmak üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.