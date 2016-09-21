Haini tutuklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. BM Genel Kurulu'nda üye devlet temsilcilerine seslendi. FETÖ'den Suriye krizine, mülteci sorunundan Filistin'e, BM'nin yapısına kadar birçok konuyu gündeme getirdi:



• ABD ile anlaşmamız gereği Gülen en azından gözaltına alınmalı ya da tutuklanmalı. Gülen'i bize teslim etmeyişi, toplumumuzda ABD'nin anlaşılmasını olumsuz istikamette etkiliyor.



• 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimi, milletimizin demokrasisine, geleceğine ve anayasal düzenine kahramanca sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Karşınızda bulunuyorsam milletimizin cesur ve asil duruşu sayesindedir. Bugün temsil edilen ülkelerin büyük bölümü bu yapılanmanın tehdidi altındadır.



• FETÖ ile mücadele etmezseniz yarın çok geç olabilir. Bu örgütün kurumları ve örgütle bağlantılı kişiler tarafından kullanılan Türk ve Türkiye gibi ifadelerin ülkemizle ilgisinin bulunmadığını belirtmek isterim.



• Suriye'de, Irak'ta terörün kıskacında inleyen birçok ülkede yüzbinlerce kadın çocuk ve genç öldürülmeye devam ediliyor. Utanç verici bir durum. Mültecilerin 2 milyon 700 bini benim ülkemde. Yaptığımız harcama 12.5 milyar dolardır. STK'lar ve belediyelerle birlikte toplamda 25 milyar dolar harcama yapıldı.



• Çatısı altında bulunduğumuz BM'den gelen destek 525 milyon dolar. Başka herhangi bir şey yok. Avrupa Birliği de verdiği sözleri tutmadı. UNICEF'e 178 milyon dolar gönderdiler, o kadar.



• Harem-i şerifin kutsiyetine İsrail tarafından saygı gösterilmesi, ihlallere bir son verilmesi gerekiyor. İsrail ile normalleşen ilişkilerimizi, barış sürecinin kolaylaştırılması, için değerlendirmeye çalışacağız.



• Dünya 5'ten büyüktür. Birinci Dünya Savaşı şartları içerisinde yapılmış BM konseyini yaşamamız mümkün değil. 5 ülkenin ağzına dünyayı mahkum edemezsiniz.



• Ama dünya şimdi bu 5 ülkeye mahkum edildi. Böyle bir BM olamaz. Tüm dünyanın temsil edilmediği BM Güvenlik Konseyi, adaleti tesis edemez.



• 20 ülke mi BM Güvenlik Konseyi'nde olacak, bunlar daimi olsun. Adalet ancak böyle tesis edilir. Siyasetçi omurgalı olacak, inandığı doğruları söyleyecek. Eğer demokrasi diyorsak ancak bu şekilde sağlayabiliriz.



15 TEMMUZ BELGESELİ

Erdoğan, düşünce kuruluşu temsilcilerine FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeleri anlattı. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimini anlatan belgesel de katılımcılara gösterildi. 2,5 saat süren toplantıda Erdoğan katılımcıların sorularını tek tek yanıtladı. Yemekte, Türkiye- Amerika ilişkileri, Suriye krizi, Fırat Kalkanı Operasyonu da ele alındı. Erdoğan, Arap Baharı ile ilgili bir soru üzerine, Mısır'da Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle devrildiğini hatırlatarak, Mursi'nin yerine gelen Sisi'yi muhatap almayacağını söyledi.