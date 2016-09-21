Golden çetesi

Bazı tatilcilerin hayvan sevgisi ne yazık ki tatil süresiyle sınırlı kalıyor. Tatil bitince beslenen hayvanlar sokağa terk ediliyor. Tıpkı gözde tatil beldesi Bodrum'da olduğu gibi... Yerli-yabancı turist akınına uğrayan Bodrum'da da sokaklar terk edilmiş köpeklerle doldu. 56 yaşındaki Şenol Özbakan ise, bu köpeklere sahip çıktı. Eski güverte reisi olan Özbakan, 13 Golden Retrievercinsi köpeğin bakımını üstlendi. Sosyal medyada kurduğu 'GoldenÇetesi' grubuyla da herkesin takdirini kazandı. Köpekleri kendi deyimiyle "evlat edinen" Özbakan, her birinin bakımıyla tek tek ilgilendi. Bodrum sokaklarında birbirine zincirlenmiş köpekleri gezdiren, onlarla birlikte denize giren Özbakan, tatilcilerin de ilgi odağı haline geldi. Köpekleri çok sevdiğini söyleyen Şenol Özbakan, "Buhayvanları terk edensahiplerini kınıyorum" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.