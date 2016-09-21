  1. Aile boyu incelik!
  2. Domuzluk yaptı

çetesi

Gözde tatil beldesi , başıboş lerle doldu. Şenol Özbakan, sosyal medyada ‘ Çetesi’ adlı bir grup oluşturdu. Aynı cins 13 köpeği sahiplenerek gönüllerde taht kurdu...

Golden çetesi
Bazı tatilcilerin hayvan sevgisi ne yazık ki tatil süresiyle sınırlı kalıyor. Tatil bitince beslenen hayvanlar sokağa terk ediliyor. Tıpkı gözde tatil beldesi 'da olduğu gibi... Yerli-yabancı turist akınına uğrayan Bodrum'da da sokaklar terk edilmiş lerle doldu. 56 yaşındaki Şenol Özbakan ise, bu köpeklere sahip çıktı. Eski güverte reisi olan Özbakan, 13 Golden Retriever cinsi köpeğin bakımını üstlendi. Sosyal medyada kurduğu 'Golden Çetesi' grubuyla da herkesin takdirini kazandı. Köpekleri kendi deyimiyle "evlat edinen" Özbakan, her birinin bakımıyla tek tek ilgilendi. Bodrum sokaklarında birbirine zincirlenmiş köpekleri gezdiren, onlarla birlikte denize giren Özbakan, tatilcilerin de ilgi odağı haline geldi. Köpekleri çok sevdiğini söyleyen Şenol Özbakan, "Bu hayvanları terk eden sahiplerini kınıyorum" diye konuştu.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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