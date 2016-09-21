Gece kulübünde çalışan ablasını vurdu

İzmir'de yaşayan M.S. (29), bir gece kulübünde çalışmaya başladı. Bunu öğrenen erkek kardeşi İ.G. (20), önceki sabah ablasını pombalı tüfekle kovalayıp ateş açtı. Başından vurulan genç kadın hastaneye kaldırıldı. M.S.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken kısa sürede yakalanan İ.G. ise tutuklandı.



Fatih ŞENDİL