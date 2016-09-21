  1. Hayat
  2. Piknik alanında erkek cesedi

Gece kulübünde çalışan ablasını vurdu

Gece kulübünde çalışan ablasını vurdu
İzmir'de yaşayan M.S. (29), bir gece kulübünde çalışmaya başladı. Bunu öğrenen erkek kardeşi İ.G. (20), önceki sabah ablasını pombalı tüfekle kovalayıp ateş açtı. Başından vurulan genç kadın hastaneye kaldırıldı. M.S.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken kısa sürede yakalanan İ.G. ise tutuklandı.

Fatih ŞENDİL
Etiketler:
  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar