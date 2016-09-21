Gaziantep için kritik karar

Gaziantep valiliği tarafından yapılan açıklamada,Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve ayrıca vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek için bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.



19 EYLÜL-3 EKİM ARASI

Valilikten yapılan açıklamada " 19 Eylül- 03 Ekim 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacaktır" denildi.