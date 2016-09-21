Nevşehir: Örgütün üst düzey yöneticilerinden Bilal Ünsal, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiserlerin "abisi" ve FETÖ emniyet sorumlusu öğretmen Mahmut Karslı ile örgüt üyesi Alaettin Ö., Adem A., Abdulkerim Ü., Mehmet Ü., Şener Ç. ve Harun Ç. tutuklandı.
Kayseri: Örgütün kriptolu iletişim programı ByLock"u kullandıkları belirlenen 141 kamu personeline yönelik operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman: Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi (KMÜ) Genel Sekreter Yardımcısı'nın da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Manisa: Polis memurları Ramazan A, İbrahim S, Refik G. ve Ali Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Turgutlu'da da 6 öğretmen tutuklandı.
Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde görevli, 12 kişi tutuklandı.
Trabzon: Trabzon Baro Başkanı Orhan Öngöz'ün de aralarında bulunduğu 4 avukat adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
İzmir: Hakkında yakalama kararı bulunan İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Suat İlhan gözaltına alındı. İlhan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. FETÖ soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmak isterken kaçarak ayağını kıran eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bozkurt'un eşi de dün İzmir'de gözaltına alındı.
Adana: 27 adrese yapılan baskında 14 öğretmen gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli halen aranıyor. Örgüt üyesi olmakla suçlanan polis memuru Murat Eroğlu ile esnaf Ayhan Günbeyli'nin 10'ar yıl hapsi isteniyor.
Rize: FETÖ'nün sözde emniyet imamı ve il ablası dahil 6 kişi tutuklandı. Çayeli'nin Büyükköy beldesinin AK Parti'den istifa eden eski Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu gözaltına alındı.
Samsun: Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü'nde araştırma görevlisi olan Y.U. gözaltına alındı.
Aksaray: Aksaray Emniyet Müdürlüğü, Aksaray'ın Bylock yöneticileri ve kurum imamları olduğunu tespit ettikleri 3 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından FETÖ'nün Aksaray Emniyet Müdürlüğü İmamı ve Bylock yöneticisi Bülent Başkaya (36) Yozgat'ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Bülent Başkaya'nın Aksaray'da Sabah Dershanesi'nde öğretmen olarak görev yaptığı, ardından 2011 yılında KPSS'den yüksek puan alarak Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na uzman olarak atandığı, Yozgat'ta görev yaptığı öğrenildi. Bülent Başkaya'nın komiserlik sınavında kendi yapılanmaları arasında yer alan polis memurlarına sınav sorularını verdiği, birçok polis memurunun sınav sorularını alarak komiser olduğu öğrenildi. Aksaray merkezde gerçekleştirilen operasyonda ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü imamı ve Bylock sorumlusu olan Menderes Akdere (42) ile eşi Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ablası olan Filiz Akdere (40) operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.
Bursa: ByLock kullandıkları belirlenen ayrıca, kurdukları derneği kendi yandaşlarını devlet kurumlarına yerleştirmek amacıyla insan kaynakları departmanı gibi kullanan örgüt üyelerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında kapatılan Balıkesir'deki Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi ile 3 kadının da bulunduğu 21 kişiden 12'si tutuklandı.
Karabük: FETÖ'nün sözde Şanlıurfa 'il imamı' ve eşi, bir polis memuru, KOSGEB Ağrı Şubesi çalışanı ve bir eğitimci gözaltına alındı.
SABAH
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