Ankara merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Adalet Forumu, Varşova'da AGİT İnsani Boyut Uygulama Toplantısı kapsamında "Türkiye'de 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı konferans düzenleyecek.

Konferansa konuşmacı olarak AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş ve Fransa'dan akademisyen ve yazar Yanis Mahil katılacak.

Dünya Adalet Formu Genel Başkanı Asım Durmuş, darbe girişiminin tüm dünya tarafından bilinmesinin önemini vurgulayarak, ''Ülkemizi ve demokrasimizi seviyoruz ve ona canımız pahasına sahip çıkacağız. Konferansta ülkemizde girişilen hain darbe girişiminin, demokrasimize, insanımıza ve dünya barışına yönelik olduğunu anlatmanın yanı sıra, Türk milletinin darbeye nasıl karşı durduğu ve demokrasiye içten bağlılığı da vurgulanacak." dedi.