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FETÖ'nün darbe girişimi toplantısında anlatılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının () 23 Eylül'de Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenleyeceği toplantıda Avrupalılara anlatılacak.

FETÖnün darbe girişimi AGİT toplantısında anlatılacak

Ankara merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Adalet Forumu, Varşova'da İnsani Boyut Uygulama Toplantısı kapsamında "Türkiye'de 15 Temmuz Darbe Girişimi" başlıklı konferans düzenleyecek.

Konferansa konuşmacı olarak AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş ve Fransa'dan akademisyen ve yazar Yanis Mahil katılacak.

Dünya Adalet Formu Genel Başkanı Asım Durmuş, darbe girişiminin tüm dünya tarafından bilinmesinin önemini vurgulayarak, ''Ülkemizi ve demokrasimizi seviyoruz ve ona canımız pahasına sahip çıkacağız. Konferansta ülkemizde girişilen hain darbe girişiminin, demokrasimize, insanımıza ve dünya barışına yönelik olduğunu anlatmanın yanı sıra, Türk milletinin darbeye nasıl karşı durduğu ve demokrasiye içten bağlılığı da vurgulanacak." dedi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 19:50
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