Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen haftalarda gözaltına alınan Gündoğan, Kurban Bayramı öncesinde savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliği sorgularından sonra, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün "Alevi imamı" olduğu iddia edilen Gündoğan'ın, ifadelerinde, "eğitim gören kızının yanına ABD'ye gittiğinde, iki defa Fetullah Gülen ile görüştüğünü" aktardığı öğrenildi.

"FETÖ/PDY çatı davası" ile KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın sanığı olan ve "örgütün akademik yapılanmasından sorumlu imam" olduğu belirtilen eski Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan ile "FETÖ çatı davası" sanığı olan ve örgütün "Asya imamı" olarak faaliyet yürüttüğü ifade edilen Muammer Türkyılmaz'ı tanıdığını anlatan Gündoğan, "FETÖ/PDY çatı davası" iddianamesinde örgütün "sağlık hizmetlerinden sorumlu imamı" olarak faaliyet yürüttüğü ve Fetullah Gülen'in doktorluğunu yaptığı bildirilen Tuncay Delibaşı'nın ise "aile doktorları" olduğunu söyledi.

Gündoğan'ın, sorgusunda, 17-25 Aralık'tan sonra örgütle irtibatını kopardığını savunduğu kaydedildi.

"FETÖ/PDY çatı davası" iddianamesine, daha önce örgütte yer alan ancak sonra ayrılan Nurettin Veren'in, "Nuri Gündoğan'ın Alevilerle temas kurmak için Tunceli'ye gidip orada kaldığını bildiği" yönündeki beyanı aktarılmıştı.