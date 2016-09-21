FETÖ'nün, evlilik komisyonları aracılığıyla "özel yetiştirdiği kadınları, geleceği parlak genç bürokratlarla evlendirmesi sonuçlarını verdi. Takkiyeci FETÖ'cü kadınlar, sonradan çoğu vali, emniyet amiri gibi üst düzey görevlerde bulunan eşlerinden aldıkları bilgileri, "By Lock" üzerinden FETÖ'ye aktardıkları ortaya çıktı. Asıl adı Margaretha Geertruida Zelle olan ve I. Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Almanya hesabına çalışan Hollandalı casus kadın Mata Hari'yi hatırlatan FETÖ'nün kadın ajanlarının bürokrasiye, "evliliklerle" üst düzey bürokrasiye yaptıkları sızmalarla, devletin en mahrem bilgilerini örgüte aktardıkları belirlendi.

STRATEJİK EVLİLİKLER

FETÖ yurtlarında yetişen, FETÖ bursu ile okuyan ve örgüt tarafından işe sokulan kadın örgüt üyelerinin yanı sıra, bazı özel yetiştirilmiş FETÖ mensubu kadınların, imamların izin verdikleri isimlerle stratejik evlilikler yaptıkları, daha önce yapılan operasyonlarda verilen ifadelerden kamuoyuna yansımıştı. FETÖ'nün, bürokrasiye sızmanın bir başka yolu olarak kullandığı yöntem ile emniyet, TSK, siyasette ve iş dünyasında sızmak istedikleri kişiler için FETÖ'nün ablaları devreye giriyor, stratejik evlilikler yaptırılarak bu ailelere damat ve gelinler sokuluyordu. FETÖ yapılanması içerisinde yüzlerce örneği bulunan bu evliliklerin çoğunu, özellikle geleceği parlak genç bürokratlarla yaptırılmıştı.

BY-LOCK'LA AKTARIM

Bu durum, FETÖ'yle bağlantılı olmadığını düşünen bürokratların açığa alınmasıyla ortaya çıktı. Görünürde FETÖ'ye bağı bulunmadığı düşünülen bürokratların açığa alınma sebeplerinin, eşlerinde çıkan "By Lock" olduğu anlaşıldı. Görünürde örgütle hiçbir bağı olmayan, çok farklı bir yaşam biçimi olan bürokratların eşlerinin tıpkı Mata Hari gibi en mahrem bilgileri şifreli yazışmalarla örgüte aktardığı belirlendi. Özellikle vali, kaymakam, emniyet amiri gibi üst düzey yönetici pozisyondaki bürokratların eşlerinin by-lock kullandığının tespit edilmesi üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da, "Aile içinde böyle bir durum varken, eşi ile ilişkilendirilmemesine imkan yok" diyerek eşlerinde By Lock çıkan bürokratların açığa alınması talimatı verdiği öğrenildi.

PROFESYONEL CASUS

Hollanda asılllı Mata Hari, I. Dünya Savaşı yıllarında, Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı çok gizli askerî bilgileri kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris'ten Almanlara ulaştırıyordu.

O ODAYI DEMOKRASİ MÜZESİ YAPACAĞIZ

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, FETÖ darbe girişiminde büyük hasar gören Meclis'in onarımı yönündeki CHP Lideri'nin eleştirisine cevap verdi. Kahraman, "Meclis'teki bütün kırık yerler, kapılar, pencereler, hasar gören yerler onarıldı, onarılmaya devam ediyor. Yalnız Başbakanımızın bulunduğu odanın ve onun çevresindeki bomba izlerinin saklanmasını ve 'Demokrasi Müzesi' adı altında bir mekan olarak muhafazasını uygun gördük" dedi.