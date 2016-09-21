FETÖ'cü darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler Times gazetesinde kendilerini laik Kemalistler olarak tanımladı.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan askerler İngiliz Times gazetesinde yaptıkları açıklamada kendilerini "ordudaki her tür İslamcı kontrole karşı çıkan laik Kemalistler" diye tanımladı ve tanınan günah keçilerine dönmekten korktuklarını ifade etti.

"BİZİ NEYİN BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Suçlu olmadıklarını ve suçlu gibi muamele görmemeleri gerektiğini savunan askerler, "Bizi neyin beklediğini biliyoruz. Türkiye'de ne olduğunu biliyoruz. İşkence göreceğiz" dedi.

"SUÇLU DEĞİLİZ"

Times, "Türkiye'de bulunan aile üyelerine misilleme yapılacağı korkusuyla adını söylemediğini belirttiği" bir askerin gazeteye, "Biz suçlu değiliz. Suçlu gibi muamele görmemeliyiz" dediğini aktardı.

"NE OLDUĞUNU iPAD'DEN ÖĞRENDİK, KAÇTIK"

Yine adını açıklamayan bir başka askerse darbe girişimiyle ilgili gazeteye şunları söyledi:

"Ormanlık alandaki güvenli bir yere ininceye kadar ne olduğunu bilmiyorduk ve haberleri kontrol etmek için bir iPad çıkarttık. Ne olduğunu anladığımızda kaçışımız bir ölüm kalım meselesi haline gelmişti."

YUNANİSTAN'IN İADE KARARI

Times, askerlerin iltica başvurularıyla ilgili davaların gelecek hafta görülmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, "Yunanistan'ın başlangıçta askerlerin hızlı bir şekilde iadesi konusunda hevesli olduğu ancak Türkiye'deki, askerler ve memurlara yönelik tasfiyeler ardından bu hevesin azaldığı" yorumunu yaptı.

İKİŞER AY HAPİS CEZASI ALMIŞLARDI

8 asker Dedeağaç'ta çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'ülkeye kaçak yollardan girmekten' suçlu bulunarak ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme hapis cezasını üç yıl süreyle ertelemiş ve sığınma talebinde bulunan askerlerin bu talepleri sonuçlanıncaya kadar gözaltında tutulmalarına karar vermişti.

Türkiye ise askerler için iade talebinde bulunmuştu.