FETÖ raporu başını yaktı!

Terör örgütü FETÖ, yıllarca hizmet adı altında devletin her kurumuna sızdı. Yargıdaki FETÖ'cülerin ipliğini pazara çıkaran hakim Kenan Şenlik'in ise başına gelmeyen kalmadı. Şenlik'in sicili, örgüte bağlı hainler tarafından karalandı. Ancak darbe girişiminin ardından devletin içindeki bu hainler birer birer tasfiye edildi. Şenlik de OHAL kapsamında yayınlanan kararname ile Gaziantep Bölge İstinaf Mahkemesi 3. Daire Başkanlığı'na atandı.
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