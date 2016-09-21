FETÖ kumpasına İtalya'dan ret!

İtalyan savcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı talep etti. Türkiye'de hakkında yakalama kararı olan ve Fransa'ya kaçan Hakan Uzan'ın kendi suç duyurusuna rağmen ifade vermeye yanaşmadığı ortaya çıktı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, Bilal Erdoğan hakkında "kara paraaklama" iddiasıyla geçen şubat ayında başlatılan soruşturmada savcılık, herhangi bir kanıta rastlamadığı gerekçesiyle tetkik hakimliğinden takipsizlik kararı verilmesini talep etti.

Başsavcı Giuseppe Amato'nun konuyla ilgili yaptığı açıklamayı yayınlayan İtalyan Dire Ajansı da haberde savcının "(Bilal Erdoğan'a) Atfedilen suçla ilgili herhangi bir delil bulunamadı." ifadelerine yer verdi.

Soruşturmaya yön verebilecek tek şeyin, soruşturmanın açılmasına yol açan suç duyurusunu yapan kişi olduğuna değinen Başsavcı Amato, söz konusu kişinin Fransa'da yaşadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi muhalifi olduğunu ifade etti. Başsavcı, "Ancak, o, savcılarımıza ifade vermeyi reddedince savcılık için dosyanın arşive kaldırılmasını talep etmekten başka yapacak bir şey kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan basını, savcının "Fransa'da yaşayan kişi" şeklinde göndermede bulunduğu kişinin, iş adamı Hakan Uzan olduğunu bildirdi.

Türkiye'de yolsuzluk ve borçlarını ödemediği için hakkında yakalama kararı bulunan Uzan, Fransa'ya kaçarak bu ülkeye yerleşmişti.