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Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu

, Rusya Devlet Başkanı 'i telefon ile arayarak seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Erdoğandan Putine tebrik telefonu
Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin inisiyatifi ile gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü Rusya'da yapılan Duma seçimlerinde Birleşik Rusya Partisi'nin elde ettiği zaferden dolayı Putin'i tebrik ettiği belirtildi. Açıklamada, iki liderin Rus-Türk işbirliğinin geliştirilmesin yanı sıra başta Suriye konusu olmak üzere diğer güncel konuları ele aldıkları bildirildi.
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba 22:54
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mert mert

yine en iyidost putinmis rusya turkiyenin dostu

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cevapla 21.09.2016 23:49
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