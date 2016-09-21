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Domuzluk yaptı

Kasap , 4 ay önce deposunda kesilmiş 6 ton domuz etiyle yakalandı. Ancak serbest kaldı. Zararını karşılamayan esnafı ‘Sizi ifşa ederim’ diye tehdit etti. Sonunda ilk ismi söyledi: Efe Aydın Türk sucukları benden tam 800 kilo domuz eti aldı

Domuzluk yaptı
Aydın'da domuz eti kesip satan kasap , pişkinliğiyle de herkesi hayrete düşürdü. 4 ay önce Can'ın depolarını basan polis, 5 ton domuz eti ele geçirdi. Gözaltına alınan Can, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Facebook hesabından ise mal sattığı esnafı şöyle tehdit etti: "Beni takip eden, kasap lokanta ve esnaf arkadaşlar yarın akşamüstü saat 17.00'de benimle iletişime geçsinler. Kimseye acımayacağım. Benden alışveriş yapıp, 'bana et getir' diye yalvaranların ismini açıklayacağım. Bu zararımı sizlerden karşılamak zorundayım. Kusuruma bakmayın. 5 kilo dahi benden et aldıysa bedelini ödeyecek." Coşkun Can, o gün açıklamadığı isimleri dün sanal alemde açıkladı:

KİMLİK SUCUKLARI...
"Millet merak ediyordu. 'Coşkun Can, domuz etlerini Aydın'da nerelere veriyordu?' diye. Sizlere benden 800 kilo domuz etini alıp parasını kurban vadeli vereceğini söyleyip, sonra da benim başıma bazı istenmeyen olaylar geldiğinden dolayı borcunu inkar eden firmayı açıklıyorum. Eski adıyla Kimlik Sucukları, yeni adıyla Efe Aydın Türk Sucukları. Aydın Valiliği ve Tarım İlçeyi göreve çağırıyorum."

İhsan KARATAŞ
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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