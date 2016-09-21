Domuzluk yaptı

Kasap Coşkun Can, 4 ay önce deposunda kesilmiş 6 ton domuz etiyle yakalandı. Ancak serbest kaldı. Zararını karşılamayan esnafı ‘Sizi ifşa ederim’ diye tehdit etti. Sonunda ilk ismi söyledi: Efe Aydın Türk sucukları benden tam 800 kilo domuz eti aldı
Aydın'da domuz eti kesip satan kasap Coşkun Can, pişkinliğiyle de herkesi hayrete düşürdü. 4 ay önce Can'ın depolarını basan polis, 5 ton domuz eti elegeçirdi. Gözaltına alınan Can, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Facebook hesabından ise mal sattığı esnafı şöyle tehdit etti: "Beni takip eden, kasaplokanta ve esnaf arkadaşlaryarın akşamüstü saat 17.00'debenimle iletişime geçsinler. Kimseye acımayacağım. Benden alışveriş yapıp, 'bana et getir' diye yalvaranların ismini açıklayacağım. Bu zararımı sizlerden karşılamak zorundayım. Kusuruma bakmayın. 5 kilo dahi benden et aldıysa bedelini ödeyecek." Coşkun Can, o gün açıklamadığı isimleri dün sanal alemde açıkladı:
KİMLİK SUCUKLARI...
"Millet merak ediyordu. 'Coşkun Can, domuz etleriniAydın'da nerelere veriyordu?' diye. Sizlere benden 800 kilodomuz etini alıp parasınıkurban vadeli vereceğinisöyleyip, sonra da benimbaşıma bazı istenmeyenolaylar geldiğinden dolayıborcunu inkar eden firmayıaçıklıyorum. Eski adıyla KimlikSucukları, yeni adıyla EfeAydın Türk Sucukları. Aydın Valiliği ve Tarım İlçeyi göreve çağırıyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.