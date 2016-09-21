Cumhubaşkanı Erdoğan, Biden'ı kabul etti

The Peninsula Otel'de gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra terörle mücadele, Fırat Kalkanı Harekatı, mülteci krizi, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi gibi konuların ele alındı.
Erdoğan, Biden ile görüşmesinde FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ve iade sürecinde gözaltına alınması konusunda ABD'nin adım atmasını istedi. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun da ele alındığı görüşmede Erdoğan, PYD/YPG terör örgütünün önceliğinin DAEŞ ile mücadele olmadığına dikkat çekti. Erdoğan ile Biden görüşmesinde, Suriye'deki geçiş süreci, terörle mücadele ve mülteci sorunu de masaya yatırıldı.
Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışman Mustafa Varank, Tuğgeneral Levent Ergün de hazır bulundu.
ERDOĞAN, JAPONYA BAŞBAKANI ABE İLE GÖRÜŞTÜ
71. BM Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya geldi. Peninsula Otel'de gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra mülteci krizi, terörle mücadele gibi küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı bugün Slovenya Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı ile görüşecek.
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